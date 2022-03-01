У Херсоні окупанти готують провокацію під виглядом евакуації цивільних

Про це повідомляє Херсонська міськрада.



"Увага!!! У місті не проводять евакуацію!!! Це провокація!!!" - наголосили в міській раді.



Херсонців закликали не сідати в незнайомі авто та не виходити на вулицю.

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