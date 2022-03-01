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У Херсоні окупанти готують провокацію під виглядом евакуації цивільних

1 березня, 2022 вiвторок
12:47
війна з Росією Херсон

У Херсоні росіяни заявляють про нібито евакуацію мирного населення, міськрада називає це провокацією

Про це повідомляє Херсонська міськрада.

"Увага!!! У місті не проводять евакуацію!!! Це провокація!!!" - наголосили в міській раді.

Херсонців закликали не сідати в незнайомі авто та не виходити на вулицю.

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Новини
провокація
евакуація
Херсон
росіяни
окупанти
цивільне населення
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