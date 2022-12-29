У Херсоні окупанти обстріляли обласний кардіологічний диспансер, є постраждалі
Російська ракета пошкодила обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, постраждали двоє людей
Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.
"Херсон. Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні", – написав він.
- 27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.39Продаж 42.47
- Актуальне
- Важливе