У Херсоні окупанти обстріляли обласний кардіологічний диспансер, є постраждалі

Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Телеграмі.

"Херсон. Майже щодня під обстрілами медичні заклади. Днями це був пологовий будинок. Сьогодні внаслідок російських обстрілів міста пошкоджено Обласний кардіологічний диспансер. Постраждало 2 людей – охоронець та працівник котельні", – написав він.

27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.

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