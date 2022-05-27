У Херсоні окупанти оселилися у виправній колонії, - розвідка
З виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області росіяни вивезли всіх засуджених та персонал. Їх розподілили до виправних колоній у Голій Пристані та Херсоні. Наразі колонію № 10 окупанти використовують для проживання особового складу
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки МО України.
"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначили, що в червні у Маріуполі може посилитись гуманітарна катастрофа.
"За отриманими даними, орієнтовно із середини червня окупанти припинять постачати кошти та "гуманітарну допомогу" в захоплений Маріуполь. Очікується, що це додатково посилить гуманітарну катастрофу в місті", - повідомили в управлінні розвідки.
Додають, що у Харківській області почастішали випадки зникнення людей.
"В Куп’янську, Великому Бурлуку, Шевченково, Ізюмі Харківської області почастішали випадки зникнення людей. Найчастіше це чоловіки від 18 до 60 років та молоді жінки.",- повідомляє ГУР.
За даними розвідки, зникнення пов’язують з "роботою" російських спецслужб на окупованій частині області. Наразі всі шляхи виїзду на підконтрольні Україні території заблоковано.
- Росія перегруповує війська на окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя, планує закріпитися там.
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