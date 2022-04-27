У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, четверо людей постраждали

Про це повідомляє кореспондентка Україна24.

"Відомо про 4-ох потерпілих, внаслідок розгону мирних протестувальників. Жінка, 71 рік — розрив легені, опіки грудної клітки. Чоловік, 50 років — відкритий перелом ноги. Два чоловіки — хімічні опіки очей та носоглотки, надано допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.



Як повідомляє Суспільне Херсон, мітинг анонсували на 10:00, однак військові РФ закидали мирних протестувальників світлошумовити та зі сльозогінним газом гранатами. Очевидці відзначають, що людей на захід зібралось небагато. На опублікованих відео видно декілька десятків людей.

25 квітня у Херсоні армія РФ захопила будівлю міської ради. Раніше повідомлялося, що за даними української розвідки, на Херсонщині російські окупанти призначили "референдум" на 27 квітня.

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