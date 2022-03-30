У Херсоні окупанти відпустили викраденого раніше священника ПЦУ, - єпископ Херсонський і Таврійський Никодим
Російські окупанти відпустили священника ПЦУ, волонтера Сергія Чудиновича, якого викрали у середу зранку в окупованому Херсоні
Про це повідомив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим.
"Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому", - написав єпископ.
- Нагадаємо, сьогодні зранку, 30 березня, з’явилася інформація, що окупанти забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича
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