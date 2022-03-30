У Херсоні окупанти відпустили викраденого раніше священника ПЦУ, - єпископ Херсонський і Таврійський Никодим

Про це повідомив керуючий Херсонською єпархією ПЦУ, єпископ Херсонський і Таврійський Никодим.

"Дякувати Богу, отця Сергія відпустили, повертається додому", - написав єпископ.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 30 березня, з’явилася інформація, що окупанти забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича

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