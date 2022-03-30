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Головна війна з Росією У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ

У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ

30 березня, 2022 середа
12:19
війна з Росією Сергій Чудинович

Окупанти забрали в невідомому напрямку священника Православної церкви України Сергія Чудиновича

Про це повідомила журналістка "Укрінформу" Ярослава Мищенко у Facebook.

"Сьогодні о сьомій ранку "міліція" вивезла його у невідомому напрямку. Отець Сергій – дуже яскравий і відомий своєю проукраїнською позицією священник Херсона. У нього була дуже жива, дуже людяна парафія, де всі одне про одного дбали, допомагали ліками, продуктами – всім. Він поставив в храмі апарат для кави, і зробив перукарню. У перші дні війни він відспівував наших воїнів, навіть не ховаючись. У нього майже ранньохристиянська по силі довіри та любові громада. Український прапор був перед храмом навіть в період окупації", – йдеться в її повідомленні. 

Журналістка закликала усіх небайдужих допомогти у пошуках священника. 

Місцеве видання "Вгору" заявляє, що священника викрали о 08:30 просто із церкви. 

"Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із священником сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку", – додають у виданні. 

  • Нагадаємо, настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та низка монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

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викрадення
Херсон
ПЦУ
війна новини
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