У Херсоні окупанти викрали священника ПЦУ

Про це повідомила журналістка "Укрінформу" Ярослава Мищенко у Facebook.



"Сьогодні о сьомій ранку "міліція" вивезла його у невідомому напрямку. Отець Сергій – дуже яскравий і відомий своєю проукраїнською позицією священник Херсона. У нього була дуже жива, дуже людяна парафія, де всі одне про одного дбали, допомагали ліками, продуктами – всім. Він поставив в храмі апарат для кави, і зробив перукарню. У перші дні війни він відспівував наших воїнів, навіть не ховаючись. У нього майже ранньохристиянська по силі довіри та любові громада. Український прапор був перед храмом навіть в період окупації", – йдеться в її повідомленні.



Журналістка закликала усіх небайдужих допомогти у пошуках священника.



Місцеве видання "Вгору" заявляє, що священника викрали о 08:30 просто із церкви.



"Троє чоловіків провели обшук у церкві, перевірили документи та месенджери у присутніх. При цьому свої документи показувати відмовились. Після цього разом із священником сіли у зелений DAEWOO Sens ВТ6734ВІ та поїхали у невідомому напрямку", – додають у виданні.

Нагадаємо, настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та низка монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.