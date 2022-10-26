У Херсоні прогримів вибух на полігоні, де проходили навчання мобілізованих, - соцмережі
Мешканці тимчасово окупованого Херсону чують вибухи, є інформація про дим на полігоні, де загарбники проводили військові навчання для своїх новобранців
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Про гучні вибухи у південному місті, які пролунали близько 12:30 26 жовтня, повідомляє херсонське видання Kavun.City. Містян закликають бути обережними й перебувати в укриттях.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про влучання у військовий полігон, де тривали тренування (район селища Геологів та Комишан).
Телеграм-канал Збройні Сили України. Війна з окупантами також повідомили про вибухи.
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