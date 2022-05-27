У Херсоні пролунали вибухи
Ввечері 27 травня у Херсоні пролунали вибухи
Про це повідомляють місцеві, інформація також з'явилась у застосунку "єТривога".
Вибухи пролунали близько 20:20. Офіційної інформації стосовно інциденту у Херсоні станом на 20:30 немає.
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