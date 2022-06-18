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Головна війна з Росією У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії

У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії

18 червня, 2022 субота
14:27
війна з Росією У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії

У тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто, в якому знаходився начальник 90-ї виправної колонії Євген Соболєв. Колабораціоніст перейшов на бік ворога після повномасштабного вторгнення РФ

Про це інформує Суспільне.

У Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух. Рашисти стверджують, що українські партизани підірвали автомобіль з начальником 90-ї виправної колонії Євгеном Соболєвим.

"Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою. Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч", - йдеться в повідомленні.

Колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко у фейсбуці ділиться відео.

"Здається, що зраднику поталанило - він отримав ряд поранень, але поки що живий і наразі знаходиться у лікарні", - прокоментував Шевченко.

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Херсон
вибуховий пристрій
партизани
новини Херсону
військові РФ
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