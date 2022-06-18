У Херсоні українські партизани підірвали авто з начальником виправної колонії
У тимчасово окупованому Херсоні підірвали авто, в якому знаходився начальник 90-ї виправної колонії Євген Соболєв. Колабораціоніст перейшов на бік ворога після повномасштабного вторгнення РФ
Про це інформує Суспільне.
У Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух. Рашисти стверджують, що українські партизани підірвали автомобіль з начальником 90-ї виправної колонії Євгеном Соболєвим.
"Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою. Військові РФ заявили про теракт українських партизанів.
Водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч", - йдеться в повідомленні.
Колишній позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко у фейсбуці ділиться відео.
"Здається, що зраднику поталанило - він отримав ряд поранень, але поки що живий і наразі знаходиться у лікарні", - прокоментував Шевченко.
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