У Хмельницькій області утилізують понад 12 тис. доз вакцин від COVID-19

Про це повідомляє Укрінформ.

"У зв'язку із закінченням терміну придатності у нас відправлено на утилізацію вакцини AstraZeneca 10 740 доз, із яких з терміном до 31 жовтня 2021 року - 10 050 доз, із терміном до 30 листопада.2021 року - 690 доз, Moderna з терміном до 8 грудня 2021 - 1310 доз. Прикро, звісно, що так сталося, що вакцини, на які витратили бюджетні кошти, не були використані, але сподіваємося, що в майбутньому такого не відбуватиметься", - сказав Тюрін.

Чиновник повідомив, що у Хмельницькій області від COVID-19 першою дозою вакцинувалися 425 207 осіб, другою - 366 330. Серед них 439 634 жінки та 351 903 чоловіки.