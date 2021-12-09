У Хмельницькій області утилізують понад 12 тис. доз вакцин від COVID-19
Перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що понад 12 тис. доз вакцин від COVID-19 у регіоні відправили на утилізацію
Про це повідомляє Укрінформ.
"У зв'язку із закінченням терміну придатності у нас відправлено на утилізацію вакцини AstraZeneca 10 740 доз, із яких з терміном до 31 жовтня 2021 року - 10 050 доз, із терміном до 30 листопада.2021 року - 690 доз, Moderna з терміном до 8 грудня 2021 - 1310 доз. Прикро, звісно, що так сталося, що вакцини, на які витратили бюджетні кошти, не були використані, але сподіваємося, що в майбутньому такого не відбуватиметься", - сказав Тюрін.
Чиновник повідомив, що у Хмельницькій області від COVID-19 першою дозою вакцинувалися 425 207 осіб, другою - 366 330. Серед них 439 634 жінки та 351 903 чоловіки.
- Нагадаємо, 26 листопада головний санлікар України повідомив про утилізацію 400 тис. доз вакцини AstraZeneca.
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