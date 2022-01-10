У Хмельницькому аквапарку 16 дітей отруїлися парами хлору
16 дітей з Вінниччини отруїлися хлором у аквапарку Хмельницького
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.
За повідомленням Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, 6 січня 2022 року було зареєстровано інгаляційне отруєння хлором 16 дітей з Вінниччини, які напередодні перебували в аквапарку Хмельницького.
Згідно з офіційною інформацією, 50 мешканців смт. Турбів Вінницької області, зокрема 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали розважальний комплекс під час відпочинку в смт. Летичів на Хмельниччині.
Після поїздки до аквапарку в 16 дітей з'явилися симптоми гострого отруєння: сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Їм надали медичну допомогу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні, після чого 13 постраждалих вирушили додому, ще трьох ушпиталили до педіатричного відділення та відділення анестезіології й інтенсивної терапії.
За словами фахівців, попередньою причиною отруєння хлором є перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де використовують речовини для дезінфекції, адже діти були в аквапарку з 08:30 до 16:30.
Інформацію про випадок отруєння передали Хмельницькому центру контролю та профілактики хвороб та Держпродспоживслужбі у Вінницькій області для подальшого спільного розслідування.
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