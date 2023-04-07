Про це інформує депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.

"Ще в одному храмі московського патріархату знайдено антиукраїнську літературу. Так, ревізійною комісією в церкві Казанської ікони Божої Матері московського патріархату було знайдено проросійську літературу з пропагандою "русского міра" та іншими агітаційно-пропагандистськими матеріалами", - пише Підгайчук.

Депутат наголошує, що брошури та книги підтверджують те, що їхня мета - знищення українців як нації.

"Як бачимо, раніше виявлена література в соборі, так і тут - це системність підривної антиукраїнської діяльності часто навіть не через призму "віри істинної, православної", - додав Підгайчук.

Також депутат Хмельницької облради Юрій Смаль, який керує ревізійною комісією Покровського кафедрального собору, де раніше виявили аналогічну літературу, повідомив про звернення парафіяльної ради до СБУ з цього приводу.

"Зважаючи на суспільний резонанс, ми вимагаємо від спецслужб вивчити ті матеріали, які були знайдені в соборі на предмет колабораціонізму, державної зради та агентурної діяльності. Провести перевірки діяльності всіх храмів УПЦ МП на території Хмельницької міської територіальної громади та притягнути всіх причетних до відповідальності", - написав депутат.