У Хмельницькому ще в одному храмі УПЦ МП виявили антиукраїнську літературу
У церкві Казанської ікони Божої Матері в Хмельницькому, яка перейшла з московського патріархату до Православної церкви України, виявили літературу антиукраїнського характеру
Про це інформує депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук.
"Ще в одному храмі московського патріархату знайдено антиукраїнську літературу. Так, ревізійною комісією в церкві Казанської ікони Божої Матері московського патріархату було знайдено проросійську літературу з пропагандою "русского міра" та іншими агітаційно-пропагандистськими матеріалами", - пише Підгайчук.
Депутат наголошує, що брошури та книги підтверджують те, що їхня мета - знищення українців як нації.
"Як бачимо, раніше виявлена література в соборі, так і тут - це системність підривної антиукраїнської діяльності часто навіть не через призму "віри істинної, православної", - додав Підгайчук.
Також депутат Хмельницької облради Юрій Смаль, який керує ревізійною комісією Покровського кафедрального собору, де раніше виявили аналогічну літературу, повідомив про звернення парафіяльної ради до СБУ з цього приводу.
"Зважаючи на суспільний резонанс, ми вимагаємо від спецслужб вивчити ті матеріали, які були знайдені в соборі на предмет колабораціонізму, державної зради та агентурної діяльності. Провести перевірки діяльності всіх храмів УПЦ МП на території Хмельницької міської територіальної громади та притягнути всіх причетних до відповідальності", - написав депутат.
- Нагадаємо, 2 квітня в Хмельницькому сталася сутичка між військовим та духовенством храму Української православної церкви (Московського патріархату). Як стверджував депутат обласної ради Віктор Бурлик, священники побили військового.
- Цього ж дня парафія собору УПЦ (МП) перейшла до ПЦУ.
- Сьогодні, 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками.
- Хмельницька обласна рада 4 квітня ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ МП в області, раніше схожий крок зробили депутати міськради.
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