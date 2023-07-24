Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції 22 липня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм.

Повідомляється, що цей показник перевищив на 1,5 мм кількість дощу у 2007 році.

Водночас починаючи з 1881 року екстремальні показники температури повітря у столиці 22 липня на максимумі зафіксували у 1936 році. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +34,9 °C та мінімальна температура +8,3 °C у цей день була у 1909 році.