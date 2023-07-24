У Києві 22 липня зафіксували рекордну кількість опадів
У суботу, 22 липня, науковці зареєстрували рекорд добової кількості опадів у столиці України
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції 22 липня у Києві було зафіксовано рекордну кількість опадів для цього дня – 29,9 мм.
Повідомляється, що цей показник перевищив на 1,5 мм кількість дощу у 2007 році.
Водночас починаючи з 1881 року екстремальні показники температури повітря у столиці 22 липня на максимумі зафіксували у 1936 році. Тоді стовпчики термометрів піднялися до +34,9 °C та мінімальна температура +8,3 °C у цей день була у 1909 році.
- Також 7 липня науковці зафіксували рекордну добову кількість опадів у столиці з 1978 року. У столиці кількість опадів сягнула 51,9 мм, що на 21,6 мм перевищило попередній рекордний показник 1978 року. Напередодні 6 липня науковці виділили незвичне явище. На правому березі Києва перед заходом сонця та грозою, у хмарах, на декілька хвилин з’явилась веселка.
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