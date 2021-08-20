У Києві 23 чиновників підозрюють у розкраданні близько 70 млн грн

Про це передає пресслужба прокуратури.



"Цього тижня органами Київської міської прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, а також підрядних організаціях, в межах розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що загалом проведено близько 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 службовим особам, у тому числі 11 – посадовцям комунальних підприємств, 2 – керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 – керівникам підрядних організацій.



Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців, що підтверджена експертними дослідженнями, становить близько 70 млн грн.



Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".

Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Також прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".

Також правоохоронці провели обшуки у приміщенні Управління туризму Київської міської державної адміністрації.

Столичні правоохоронці повідомили директору київського комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" про підозру у службовій недбалості, яка призвела до незаконного привласнення 15 млн грн із бюджету на встановленні світлофорних об'єктів у Києві.

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