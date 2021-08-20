У Києві 23 чиновників підозрюють у розкраданні близько 70 млн грн
У провадженнях про розкрадання столичного бюджету повідомлено про підозру 23 службовим особам
Про це передає пресслужба прокуратури.
"Цього тижня органами Київської міської прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, а також підрядних організаціях, в межах розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загалом проведено близько 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 службовим особам, у тому числі 11 – посадовцям комунальних підприємств, 2 – керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 – керівникам підрядних організацій.
Загальна сума збитків, завдана діями вказаних посадовців, що підтверджена експертними дослідженнями, становить близько 70 млн грн.
- Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту
- Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".
- Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
- Також прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".
- Також правоохоронці провели обшуки у приміщенні Управління туризму Київської міської державної адміністрації.
- Столичні правоохоронці повідомили директору київського комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху" про підозру у службовій недбалості, яка призвела до незаконного привласнення 15 млн грн із бюджету на встановленні світлофорних об'єктів у Києві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.96Продаж 31.41
- Актуальне
- Важливе