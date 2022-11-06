Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.

"7-го листопада температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вночі до невеликих "мінусів", вдень +3+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12+16 градусів", - йдеться у дописі.

На решті території України протягом дня передбачається 8+13 градусів, в Криму до +13+15 градусів.

Також повідомляється, що дощі ймовірні у понеділок лише місцями в західних областях.

"У Києві 7-го листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7, +8 градусів. Повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних дощів", - додається у дописі.

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