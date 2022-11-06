У Києві 7 листопада повітря буде туманним, а температура сягатиме до +7, +8 градусів, - Наталка Діденко
Понеділок в Україні буде свіжим, із туманами, нічним морозом на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині та з температурою до +14+16 градусів в західних областях
Про це синоптик Еспресо.TV Наталка Діденко повідомила у telegram.
"7-го листопада температура повітря в Україні найнижчою очікується на північному сході, вночі до невеликих "мінусів", вдень +3+7 градусів. Найтепліше буде на заході, вдень до +12+16 градусів", - йдеться у дописі.
На решті території України протягом дня передбачається 8+13 градусів, в Криму до +13+15 градусів.
Також повідомляється, що дощі ймовірні у понеділок лише місцями в західних областях.
"У Києві 7-го листопада стовпчики термометрів піднімуться до +7, +8 градусів. Повітря буде вогким, з туманами, проте без серйозних дощів", - додається у дописі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе