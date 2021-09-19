У Києві авто вилетіло у кювет та на смерть збило пішохода
У столиці, на перетині Великої Кільцевої дороги з Газопровідною сталася ДТП, в якій загинув пішохід
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося дізнатися Вартовим Еспресо, за попередніми даними - зі слів свідків, мікроавтобус Volkswagen Crafter рухався від Мінського шосе і на перехресті водій намагався повернути наліво - на Газопровідну і при цьому не пропустив Chevrolet Cruze, який в цей час рухався від Гостомельського до Мінського шосе. В результаті зіткнення легковик відлетів в кювет, при цьому смертельні травми отримала дівчина-пішохід.
Від удару дівчина відлетіла приблизно на 30 м від пішохідного переходу. Чи переходила вона дорогу (і на який сигнал світлофора) чи просто стояла обабіч дороги - невідомо. Точний механізм автопригоди і ступінь вини кожного з учасників ДТП має з'ясувати слідство.
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