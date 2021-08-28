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У Києві авто влетіло у електроопору: водій загинув, травмовано двох велосипедистів

28 серпня, 2021 субота
22:25
Кримінал

У столиці у ДТП загинув водій авто та було травмовано двох випадкових велосипедистів

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.  

Автопригода сталась на перехресті вулиць Братиславської та Крайньої. За невідомих причин, Daewoo Lanos вилетів на тротуар та протаранив електроопору. Від отриманих травм водій авто загинув на місці пригоди. Також на шляху некерованого авто опинились двоє випадкових велосипедистів. Вони були госпіталізовані медиками "швидкої".  Обставини автопригоди з'ясовує слідчо-оперативна група.
 

 












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ДТП
загиблий
Вартові.Еспресо
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