У Києві автомобіль протаранив два кіоски

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Водій BMW рухався по вулиці Мішуги та не впорався з керуванням влетів у кіоск, проїхав далі і запаркувався у ще один.



За словами свідків, водій автомобіля мав вигляд п'яного, але точну картину встановить слідство.



Він відмовився проходити текст на алкоголь, тому його забрали на освідування до лікарні.



Постраждалих немає.

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