У Києві автомобіль протаранив два кіоски
У Дарницькому районі столиці, поблизу ТЦ "Піраміда", BMW Х5 протаранив два кіоски
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Водій BMW рухався по вулиці Мішуги та не впорався з керуванням влетів у кіоск, проїхав далі і запаркувався у ще один.
За словами свідків, водій автомобіля мав вигляд п'яного, але точну картину встановить слідство.
Він відмовився проходити текст на алкоголь, тому його забрали на освідування до лікарні.
Постраждалих немає.
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