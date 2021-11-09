У Києві автомобіль таксі врізався у 6 машин
У вівторок, 9 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася ДТП за участі автомобіля таксі
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
Аварія трапилась між станціми метро Позняки та Харківська на проспекті Бажана.
За наявними даними, таксист на Hyundai Sonata рухався проспектом Бажана у напрямку метро Харківська. Хаотично перелаштовуючись по смугах руху, таксист ударив два автомобілі, що рухались у попутному напрямку.
Після цього водій втратив керування і автомобіль вилетів на стоянку, де вдарив ще чотири авто: Renault, Hyundai та дві Skoda.
На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.
На місці аварії працюють правоохоронці, які і з'ясують деталі аварії. У напрямку виїзду з Києва утворився затор.
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