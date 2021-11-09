У Києві автомобіль таксі врізався у 6 машин

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



Аварія трапилась між станціми метро Позняки та Харківська на проспекті Бажана.



За наявними даними, таксист на Hyundai Sonata рухався проспектом Бажана у напрямку метро Харківська. Хаотично перелаштовуючись по смугах руху, таксист ударив два автомобілі, що рухались у попутному напрямку.



Після цього водій втратив керування і автомобіль вилетів на стоянку, де вдарив ще чотири авто: Renault, Hyundai та дві Skoda.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав.



На місці аварії працюють правоохоронці, які і з'ясують деталі аварії. У напрямку виїзду з Києва утворився затор.











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