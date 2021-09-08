У Києві білоруси відзначили заборонене Лукашенком свято
У Києві відзначили День білоруської військової слави на честь перемоги в битві під Оршею 1514 року
Про це повідомляє Суспільне.
8 вересня у Києві завершилась реставрація Пам’ятника білорусам, які загинули за Україну.
На дошку додано ім’я добровольця Миколи Ілліна до списку білорусів, які віддали життя за Україну.
Побратими загиблих та учасники акції покладали квіти до пам'ятника і згадували яким був Іллін.
Він загинув у російсько-українській війні рятуючи військовослужбовця ЗСУ.
8 вересня білоруси відзначають свято перемоги 1514 року на полі під Оршею 30-тисячного війська Речі Посполитої над 80-тисячним військом московським. Білоруси, литовці, поляки, українці під командуванням князя Костянтина Острозького перемогли військо Московії. Це свято у Білорусі заборонене режимом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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