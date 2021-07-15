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Головна Суспільство У Києві біля МВС мітингують на підтримку відставки Авакова

У Києві біля МВС мітингують на підтримку відставки Авакова

15 липня, 2021 четвер
21:55

У Києві біля Міністерства внутрішніх справ проходить акція на підтримку відставки Арсена Авакова з посади міністра

Про це повідомляє Укрінформ.
 
Активісти зібралися під МВС для того, щоб "відсвяткувати" звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Вони вимагають проведення реформи правоохоронних органів, а також вважають першочерговим завданням нового міністра реформування структури відомства.

На акції зібралося близько ста людей. Наразі ситуація спокійна. За порядком слідкують правоохоронці.

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  • Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку
  • Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
  • Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.
  • Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
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