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У Києві біля МВС мітингують на підтримку відставки Авакова
У Києві біля Міністерства внутрішніх справ проходить акція на підтримку відставки Арсена Авакова з посади міністра
Про це повідомляє Укрінформ.
Активісти зібралися під МВС для того, щоб "відсвяткувати" звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Вони вимагають проведення реформи правоохоронних органів, а також вважають першочерговим завданням нового міністра реформування структури відомства.
На акції зібралося близько ста людей. Наразі ситуація спокійна. За порядком слідкують правоохоронці.
На акції зібралося близько ста людей. Наразі ситуація спокійна. За порядком слідкують правоохоронці.
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- Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно подав заяву про відставку
- Народний депутат з фракції “Слуга народу” Денис Монастирський погодився на пропозицію президента Зеленського стати кандидатом на посаду очільника МВС.
- Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що за призначення Дениса Монастирського очільником МВС буде понад 300 голосів.
- Верховна Рада проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
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