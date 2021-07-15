У Києві біля МВС мітингують на підтримку відставки Авакова

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Активісти зібралися під МВС для того, щоб "відсвяткувати" звільнення Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Вони вимагають проведення реформи правоохоронних органів, а також вважають першочерговим завданням нового міністра реформування структури відомства.На акції зібралося близько ста людей. Наразі ситуація спокійна. За порядком слідкують правоохоронці.