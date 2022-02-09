У Києві через пожежу в багатоповерхівці загинула одна людина
У столиці під час пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік, десятеро людей було виведено рятувальниками ДСНС на безпечну відстань
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"На місце події прибули пожежники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття встановлено, що спалах виник в одній із квартир на 7-му поверсі 16-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.
На безпечну відстань було виведено 10 людей. У квартирі виявили тіло чоловіка 1938 року народження.
О 05:15 пожежники локалізували пожежу на площі 10 кв. м та о 05:19 пожежу ліквідували.
Відомо, що вогнем пошкоджені особисті речі та меблі, а також закопчені стіни та стеля квартири.
Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронними органами.
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