У Києві через пожежу в багатоповерхівці загинула одна людина

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"На місце події прибули пожежники із найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Після прибуття встановлено, що спалах виник в одній із квартир на 7-му поверсі 16-поверхового житлового будинку", - йдеться у повідомленні.



На безпечну відстань було виведено 10 людей. У квартирі виявили тіло чоловіка 1938 року народження.



О 05:15 пожежники локалізували пожежу на площі 10 кв. м та о 05:19 пожежу ліквідували.



Відомо, що вогнем пошкоджені особисті речі та меблі, а також закопчені стіни та стеля квартири.



Причини та обставини пожежі встановлюються правоохоронними органами.

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