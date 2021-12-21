У Києві через технічні причини скасували кілька рейсів міської електрички
21 грудня в Києві скасували чотири рейси міської електрички
Про це повідомляє Київпастранс.
У зв'язку з технічними причинами 21 грудня не буде таких рейсів міської електрички:
- 7307/7308;
- 7315;
- 7316.
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