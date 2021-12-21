У Києві через технічні причини скасували кілька рейсів міської електрички

Про це повідомляє Київпастранс.



У зв'язку з технічними причинами 21 грудня не буде таких рейсів міської електрички:

7307/7308;

7315;

7316.

Нагадаємо, 20 грудня в Києві скасували дев'ять рейсів міської електрички.

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