У Києві для школярів створюють навчальну програму з домедичної допомоги
КМВА спільно з навчально-тренувальним центром тактичної медицини "Колесо" створюють навчальну програму домедичної допомоги для школярів. Вже відбувся тестовий урок
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Днями в навчально-тренувальному центрі тактичної медицини "Колесо" відбувся перший, тестовий урок для учнів 8-го класу однієї зі шкіл Києва.
Така навчальна програма для школярів з домедичної допомоги, за погодження освітян, може стати частиною шкільного предмету «Захист України» або окремим предметом.
У КМВА зазначають, що розробка і впровадження подібної програми допоможе дітям засвоїти основи медичної допомоги та розвинути важливі навички в цій сфері.
"В умовах широкомасштабної війни РФ проти України, у часи постійної небезпеки через повітряні удари ворога ракетами й дронами діти мають вчити зі шкільної парти, як надати елементарну домедичну допомогу собі та врятувати життя рідним і близьким. Наша місія – докладати максимум зусиль для захисту кожного українця. Кожне збережене життя важливе!" - йдеться у повідомленні.
- Дія.Освіта разом з експертами створили освітній серіал для військовослужбовців та їхніх родин, в якому йдеться про різні проблемні ситуації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.81
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе