У Києві для школярів створюють навчальну програму з домедичної допомоги

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Днями в навчально-тренувальному центрі тактичної медицини "Колесо" відбувся перший, тестовий урок для учнів 8-го класу однієї зі шкіл Києва.

Така навчальна програма для школярів з домедичної допомоги, за погодження освітян, може стати частиною шкільного предмету «Захист України» або окремим предметом.

У КМВА зазначають, що розробка і впровадження подібної програми допоможе дітям засвоїти основи медичної допомоги та розвинути важливі навички в цій сфері.

"В умовах широкомасштабної війни РФ проти України, у часи постійної небезпеки через повітряні удари ворога ракетами й дронами діти мають вчити зі шкільної парти, як надати елементарну домедичну допомогу собі та врятувати життя рідним і близьким. Наша місія – докладати максимум зусиль для захисту кожного українця. Кожне збережене життя важливе!" - йдеться у повідомленні.