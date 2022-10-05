У Києві доцент одного із університетів вів пари недержавною мовою, - Кремінь
Мовний омбудсмен почав перевірку (заходи державного контролю) щодо викладача одного із київських університетів, який вів заняття недержавною мовою
Про це в ефірі Еспресо сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.
"Кожного тижня ми проводимо засідання комісії і я приймаю рішення про накладення санкцій. Це стосується, зокрема комунальних установ, інтернет-видань, які з 16 липня не мають стартової сторінки українською. Це в тому числі стосується закладів вищої освіти у Києві", - заявив він.
Кремінь розповів про випадок в столичному університеті.
"На нашу адресу надійшло звернення від двох студентів, які поскаржилися на свого викладача, який під час проведення занять в онлайн-режимі застосував недержавну мову. Крім всього іншого, висловлював некоректні оцінки поточної ситуації в Україні. Це стало приводом, щоб ректор цього університету оголосив доценту однієї із кафедр догану. Автоматично ми почали заходи державного контролю і приймаємо рішення щодо накладення санкцій - чи це буде попередження, чи буде штраф. Будемо сподіватися, що він визнає порушення законів про вищу освіту та про мову", - підсумував уповноважений.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе