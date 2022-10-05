Про це в ефірі Еспресо сказав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Кожного тижня ми проводимо засідання комісії і я приймаю рішення про накладення санкцій. Це стосується, зокрема комунальних установ, інтернет-видань, які з 16 липня не мають стартової сторінки українською. Це в тому числі стосується закладів вищої освіти у Києві", - заявив він.

Кремінь розповів про випадок в столичному університеті.

"На нашу адресу надійшло звернення від двох студентів, які поскаржилися на свого викладача, який під час проведення занять в онлайн-режимі застосував недержавну мову. Крім всього іншого, висловлював некоректні оцінки поточної ситуації в Україні. Це стало приводом, щоб ректор цього університету оголосив доценту однієї із кафедр догану. Автоматично ми почали заходи державного контролю і приймаємо рішення щодо накладення санкцій - чи це буде попередження, чи буде штраф. Будемо сподіватися, що він визнає порушення законів про вищу освіту та про мову", - підсумував уповноважений.