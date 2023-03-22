У Києві громадський транспорт працюватиме довше. Деталі

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені та в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

З неділі наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30, метрополітен - з 06:00 до 23:00, а фунікулер - із 07:00 до 22:00.

Ознайомитися з актуальним графіком роботи маршрутів громадського транспорту та метрополітену, а також інформація є в застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

А з 27 березня дозволять продавати у магазинах алкоголь з с 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години.