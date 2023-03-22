У Києві громадський транспорт працюватиме довше. Деталі
З 26 березня громадський транспорт столиці працюватиме на годину довше
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені та в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", – сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
З неділі наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30, метрополітен - з 06:00 до 23:00, а фунікулер - із 07:00 до 22:00.
Ознайомитися з актуальним графіком роботи маршрутів громадського транспорту та метрополітену, а також інформація є в застосунку "Київ Цифровий".
Нагадаємо, з 26 березня у Києві зміниться час комендантської години. Начальник Київської військової адміністрації Сергій Попко підписав указ про зміну комендантської години у столиці. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.
А з 27 березня дозволять продавати у магазинах алкоголь з с 11:00 до 21:00. Раніше купити спиртні напої можна було лише до 19 години.
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