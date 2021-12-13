У Києві Jeep збив насмерть чоловіка на пішохідному переході
На вулиці сім'ї Кульженків, в Оболонському районі, позашляховик насмерть збив пішохода
Про це передають Вартові.Еспресо.
Як розповіли очевидці, чоловік середнього віку переходив проїжджу частину через нерегульований пішохідний перехід.
Проте чоловіка не побачив водій позашляховика Jeep Grand Cherokee та збив його. Постраждалий отримав травми, несумісні з житям, помер до приїзду медиків.
Обставини автопригоди та особу загиблого встановлюють слідчі.
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