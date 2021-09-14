У Києві легковик збив людину на смерть на пішохідному переході

Про це повідомяють Вартові.Еспресо.



Інцидент стався у напрямку Одеської площі.



Водій Volkswagen збив людину на регульованому пішохідному переході.



На місце прибули медики швидкої, які констатували смерть. Від травм пішохід помер на місці.

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