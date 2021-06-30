У Києві маршрутка врізалася в стовп
У Києві ввечері 30 червня на вулиці Курнатовського маршрутка врізалася в стовп
Про це повідомив "Київ Оперативний".
За його даними, ДТП сталася за участю маршрутки №476, водій якої влетів у стовп. На місці аварії працюють правоохоронці та медики. Останні оглядають постраждалих. Причини аварії повинні встановити співробітники поліції.
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