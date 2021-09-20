У Києві машина збила на смерть пішохода, який перебігав 8-смугову трасу

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Як розповіли свідки - чоловік намагався перебігти трасу з металевим відбійником посередині та потрапив під Volkswagen Golf.



Він отримав травми, несумісні з життям.



ДТП трапилась поруч з підземним пішохідним переходом.





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