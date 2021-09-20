У Києві машина збила на смерть пішохода, який перебігав 8-смугову трасу
У Святошинському районі столиці, на проспекті Палладіна, пішохід загинув під колесами легковика, коли перебігав 8-смугову трасу
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли свідки - чоловік намагався перебігти трасу з металевим відбійником посередині та потрапив під Volkswagen Golf.
Він отримав травми, несумісні з життям.
ДТП трапилась поруч з підземним пішохідним переходом.
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