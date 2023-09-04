У Києві мають намір карати заклади громадського харчування, які працюють у комендантську годину

Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.

"Зареєстрував проєкт рішення Київради про демонтаж та заборону літніх майданчиків кафе та ресторанів, в об’єктах, які працюють у комендантську годину. Таких, на жаль, як повідомляють кияни, не один і не два", - написав він.

Радник Кличка нагадав, що нині закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00.

"Покарання для таких недоброчесних закладів, які наживаються на людях під час війни та порушують правила воєнного стану, має бути жорстким", - додав Білоцерківець.