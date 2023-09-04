У Києві мають намір карати заклади громадського харчування, які працюють у комендантську годину
Київраді пропонують ухвалити рішення про демонтаж та заборону літніх майданчиків кафе та ресторанів, які працюють у столиці під час комендантської години
Про це повідомив радник мера Києва Дмитро Білоцерківець.
"Зареєстрував проєкт рішення Київради про демонтаж та заборону літніх майданчиків кафе та ресторанів, в об’єктах, які працюють у комендантську годину. Таких, на жаль, як повідомляють кияни, не один і не два", - написав він.
Радник Кличка нагадав, що нині закладам громадського харчування дозволено працювати до 23:00.
"Покарання для таких недоброчесних закладів, які наживаються на людях під час війни та порушують правила воєнного стану, має бути жорстким", - додав Білоцерківець.
- У серпні в Одесі та області також продовжили час роботи кафе та ресторанів до 23:00.
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