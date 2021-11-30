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У Києві можуть перекрити ряд центральних вулиць через проведення масових заходів 1 грудня: список
Патрульна поліція Києва повідомляє про можливе обмеження руху на центральних вулицях Києва у середу, 1 грудня, у зв’язку з проведенням масових заходів
Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.
Обмеження руху транспорту можливе на таких вулицях:
- Хрещатик;
- Михайлівській;
- Шовковичній;
- Лютеранській;
- Круглоуніверситетській;
- Архітектора Городецького;
- Заньковецької;
- Садовій;
- Інститутській;
- Липській.
Обмеження руху транспорту відбудеться у зв'язку із масовими заходами.
- Раніше повідомлялося, що у середу, 1 грудня, о 19:00 на Майдані Незалежності запланована мирна акція "ЗахисТИ Україну - зупини переворот". Її проводять у зв'язку з тим, що 26 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію від розвідки України про те, що 1 грудня готують державний переворот. У цьому перевороті, за інформацією Зеленського, міг брати участь Рінат Ахметов.
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