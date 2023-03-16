У Києві можуть скасувати зупинку наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги
Міська влада Києва розгляне прохання громадян про скасування зупинок наземного громадського транспорту під час оголошення повітряної тривоги
Відповідна петиція станом на 16 березня набрала 7227 підписів.
Автор петиції просить скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог у столиці, оскільки через це багато людей не встигають доїхати на роботу.
"Я вважаю, що треба скасувати зупинку громадського транспорту, оскільки це негативно позначається на людях, які не можуть доїхати банально з роботи додому чи навпаки, а якщо тривога більше 1 години, то що людям робити?! Якщо метро в Києві не скрізь є (і укриття банально немає або воно закрите)", – зазначив у зверненні до влади громадянин Михайло Куценко.
Мер Києва Віталій Кличко доручив розглянути цю петицію.
- Рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві було ухвалено влітку минулого року.
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