Відповідна петиція станом на 16 березня набрала 7227 підписів.

Автор петиції просить скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряних тривог у столиці, оскільки через це багато людей не встигають доїхати на роботу.

"Я вважаю, що треба скасувати зупинку громадського транспорту, оскільки це негативно позначається на людях, які не можуть доїхати банально з роботи додому чи навпаки, а якщо тривога більше 1 години, то що людям робити?! Якщо метро в Києві не скрізь є (і укриття банально немає або воно закрите)", – зазначив у зверненні до влади громадянин Михайло Куценко.

Мер Києва Віталій Кличко доручив розглянути цю петицію.