У Києві муніципальна книгарня збиратиме російські книги: кошти від переробки підуть на допомогу ЗСУ

Про це стало відомо з telegram-каналу КМДА.

Книги можна принести особисто у книгарню або надіслати поштою. Зокрема додається, що умови акції залишаються незмінними: за принесені книги надається знижка 10% на купівлю нових книжок у "Сяйві книги".

"На користь навколишньому середовищу пішли вже 57 тонн російськомовних книг, які принесли містяни. На виручені кошти благодійний фонд "Гуркіт" придбав та передав позашляховик для ЗСУ. Нові надходження акумулюються на наступний "Сяйвомобіль" або інші не менш важливі речі на передовій", - йдеться у дописі.

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28 грудня повідомлялося, що кількість виданих в Україні російськомовних книжок зменшилася майже на 60% у порівнянні з 2021 роком.

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