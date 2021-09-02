У Києві на Арсенальній вантажівка провалилась у фонтан, який відкрили 1 вересня
У Києві, біля метро "Арсенальна", де 1 числа урочисто відкрили фонтан, під землю провалилась вантажівка
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
"Газель" провалилася під землю
На місці приїхали відповідні служби, як огородили машину тентом.
Підйомний кран уже витягнув машину з-під плит "сухого" фонтану.
Ніхто не постраждав.
Міський голова міста Віталій Кличко уже відреагував на інцидент.
"Тільки вчора відкрили оновлену Арсенальну площу. Водій привіз бутильовану воду в одну з установ. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив під’їхати ближе", - написав він у Telegram.
За його словами, фахівці перевіряють стан фонтану.
"Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки", - підсумував Кличко.
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