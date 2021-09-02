У Києві на Арсенальній вантажівка провалилась у фонтан, який відкрили 1 вересня

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



"Газель" провалилася під землю









На місці приїхали відповідні служби, як огородили машину тентом.



Підйомний кран уже витягнув машину з-під плит "сухого" фонтану.



Ніхто не постраждав.













Міський голова міста Віталій Кличко уже відреагував на інцидент.



"Тільки вчора відкрили оновлену Арсенальну площу. Водій привіз бутильовану воду в одну з установ. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив під’їхати ближе", - написав він у Telegram.



За його словами, фахівці перевіряють стан фонтану.



"Інвестор проекту обіцяє до кінця тижня відновити фонтан. А горе-водій, переконаний, повинен компенсувати всі спричинені збитки", - підсумував Кличко.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb