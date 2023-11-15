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У Києві на одній зі станцій метро елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами

15 листопада, 2023 середа
15:05
Культура Елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами

У Києві на станції метро "Вокзальна" декоративні рельєфні елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами: наразі тривають узгодження щодо демонтажу

Про це йдеться на сайті КМДА.

"На станції метро "Вокзальна" в межах декомунізації та дерусифікації розпочаті маскувальні роботи декоративних рельєфних щитів із зображенням більшовицьких вождів, серпа і молота та іншої комуністичної символіки. Відповідні елементи архітектурного оздоблення станції поміщено у спеціальні дерев’яні щити", - йдеться в повідомленні. 

Вказано, що сама станція метро "Вокзальна" є нерухомим об’єктом культурної спадщини – пам’яткою містобудування та архітектури місцевого значення, витвором інженерного мистецтва. Тож вона має охоронний статус та оберігається державою згідно з правовим статусом пам’ятки. 

Оскільки Київський метрополітен відповідає за утримання станції та несе відповідальність за нерухоме майно, яке має статус пам'ятки, для демонтажу барельєфів йому потрібно отримати відповідний дозвіл. 

Елементи з комуністичною символікою замаскували дерев'яними щитами

Фото: kyivcity.gov.ua

"Підприємство направило всі необхідні листи та звернення для отримання дозволу на демонтаж із публічного простору декоративних рельєфних щитів, розміщених у середній залі станції "Вокзальна". Доки триває процедура узгоджень, прийнято рішення щодо тимчасового маскування цих об’єктів", - розповіли у метрополітені. 

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Суспільство
Україна
Радянський Союз
декомунізація
новини Києва
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