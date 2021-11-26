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У Києві на перехресті зіштовхнулися два автомобілі, травмовано жінку

26 листопада, 2021 п'ятниця
20:08
Кримінал ДТП

У п'ятницю, 26 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася ДТП за участі автомобілів Hyundai та Mercedes

Про це передають Вартові.Еспресо.

На перехресті вулиць Здолбунівської та Ревуцького у Дарницьому районі столиці зіштовхнулися кросовери Hyundai та Mercedes.

Від удару Hyundai викинуло на тротуар, де він проїхав ще декілька метрів. На щастя, пішоходи не постраждали.

Унаслідок ДТП травм зазнала водійка Hyundai, її оглядають медики. Імовірно, вона не була пристебнута паском безпеки. Водій Mercedes отримав легкі ушкодження.

На місці події працюють лікарі, поліція з'ясовує обставини інциденту.






 

  • Нагадаємо, 25 листопада на в'їзді до Харкова сталася смертельна ДТП - зіткнулися три легковики та дві вантажівки, одна з яких розчавила автомобіль таксі. Загинуло три людини, ще п'ятеро були травмовані.
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ДТП
Вартові.Еспресо
Київ
Дарницький район
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