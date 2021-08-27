У Києві на Південному мосту внаслідок двох ДТП ускладнено рух

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

"Дві ДТП сталися водночас на Південному мосту. Рух суттєво ускладнено у напрямку правого берега", - йдеться у повдіомленні.

У Патрульній поліції не повідомили подробиць автомобільних аварій.

