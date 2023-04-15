У Києві на прилеглих до шкіл територіях встановлять відеонагляд
Системи відеоспостереження встановлять на території кожної столичної школи. Мета - контролювати усі процеси, що відбуваються у навчальних закладах та забезпечити безпеку дітей
Про це повідомив директор КО "Муніципальна охорона" Сергій Чернишев в ефірі телеканалу "Київ".
За словами посадовця, відеонагляд буде встановлено для контролю за прилеглою територією довкола шкіл. У разі потреби такі системи облаштують і всередині кожного навчального закладу.
"У кожному навчальному закладі Києва наразі встановлена кнопка тривожного реагування. У разі спрацювання цієї кнопки туди виїжджають наші групи швидкого реагування і розбираються у ситуації в разі потреби. І у залежності від ситуації, якщо, наприклад, виявлено адміністративне або кримінальне правопорушення, викликають наряд", - розповів Чернишев.
Камери не встановлюватимуть у кожному класі, утім розмістити їх можуть у вхідній групі школи.
"У випадку якоїсь ситуації у навчальному закладі ми матимемо змогу ще на шляху туди вже бачити картинку. Наш охоронець, який знаходиться там, в ідеалі теж буде бачити картинку, контролювати периметр і усередині школи ті процеси, які відбуваються", - сказав посадовець.
Він запевнив, що гроші з батьків на це збирати не будуть – щодо цього буде виділено фінансування з бюджету Києва. Терміни реалізації проєкту - поки не визначені.
"В ідеалі дуже б хотілося у цьому році, або, як мінімум, хоча б запустити цьогоріч кілька цих навчальних закладів у режимі пілотного проєкту, щоб можна було відпрацювати алгоритми і отримати якийсь досвід", - заявив Чернишев.
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