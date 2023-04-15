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Головна Київщина У Києві на прилеглих до шкіл територіях встановлять відеонагляд

У Києві на прилеглих до шкіл територіях встановлять відеонагляд

15 квітня, 2023 субота
19:48
Київщина відеокамера

Системи відеоспостереження встановлять на території кожної столичної школи. Мета - контролювати усі процеси, що відбуваються у навчальних закладах та забезпечити безпеку дітей

Про це повідомив директор КО "Муніципальна охорона" Сергій Чернишев в ефірі телеканалу "Київ".

За словами посадовця, відеонагляд буде встановлено для контролю за прилеглою територією довкола шкіл. У разі потреби такі системи облаштують і всередині кожного навчального закладу.

"У кожному навчальному закладі Києва наразі встановлена кнопка тривожного реагування. У разі спрацювання цієї кнопки туди виїжджають наші групи швидкого реагування і розбираються у ситуації в разі потреби. І у залежності від ситуації, якщо, наприклад, виявлено адміністративне або кримінальне правопорушення, викликають наряд", - розповів Чернишев.

Камери не встановлюватимуть у кожному класі, утім розмістити їх можуть у вхідній групі школи. 

"У випадку якоїсь ситуації у навчальному закладі ми матимемо змогу ще на шляху туди вже бачити картинку. Наш охоронець, який знаходиться там, в ідеалі теж буде бачити картинку, контролювати периметр і усередині школи ті процеси, які відбуваються", - сказав посадовець.

Він запевнив, що гроші з батьків на це збирати не будуть – щодо цього буде виділено фінансування з бюджету Києва. Терміни реалізації проєкту - поки не визначені.

"В ідеалі дуже б хотілося у цьому році, або, як мінімум, хоча б запустити цьогоріч кілька цих навчальних закладів у режимі пілотного проєкту, щоб можна було відпрацювати алгоритми і отримати якийсь досвід", - заявив Чернишев.

  • Варшава розглядає запровадження обов'язкового відвідування польських шкіл дітьми-біженцями, які навчаються дистанційно. До заходів вдадуться, якщо війна продовжиться. 
  • На Тернопільщині можуть закривати школи через те, що майже 10 тисяч учнів з регіону перебувають за кордоном, з них більше як дві тисячі навчаються в іноземних школах.
освіта
новини Києва
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