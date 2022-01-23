У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вході у лікарню.

За попередньою інформацією чоловік на ґанку дістав вогнепальну зброю та застрелився.

На місці події працює слідчо-оперативна група.













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