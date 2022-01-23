У Києві на вході у лікарню застрелився чоловік
У Дарницькому районі столиці чоловік застрелився на вході у лікарню
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вході у лікарню.
За попередньою інформацією чоловік на ґанку дістав вогнепальну зброю та застрелився.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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