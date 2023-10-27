У Києві на заході бізнесменів патронатну службу Азова попросили "сховатись у кутку", бо військова форма "лякає" учасників
Керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова заявила, що їх попросили "сховатися десь у кутку" на бізнес-форумі У Києві через те, що гостей лякає військова форма
Про це написала керівниця Патронатної служби "Янголи Азову" Олена Толкачова.
Зазначається, що організація Young Business Club запросила Толкачову на форум, щоб розповісти про свої обов'язки та познайомитись з бізнесменами, які, ймовірно, допомогли б Патронатній службі.
"Проте ми зіштовхнулися з шокуючою, просто дикою ситуацією, коли до нас через 30 хвилин після того, як ми знаходилися на цьому заході, підійшла одна з представників організаторів і попросила сховатися десь у кутку, тому що чоловіків на заході лякає військова форма", - сказала Толкачова.
Натомість засновник Young Business Club Андрій Остапчук написав на своїй сторінці у Facebook, що "думка і позиція людини, яка працювала в нашій команді, не є позицією клубу і її учасників".
"Ми приносимо свої вибачення військовим Азову особисто і усім, чиї почуття зачепила ця ситуація", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, що минулого року військового, який повертався з фронту, на сім годин вигнали в тамбур через "поганий запах".
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