У Києві невідомі попри заборону запустили феєрверки, поліція почала розслідування

Про це повідомила поліція Києва.

Відомо, що напередодні в соцмережах поширилися відео із запуском салютів у Києві. Як зазначається, вони пролунали 29 грудня - у день масованої ракетної атаки російсько-окупаційних військ по Україні.

У поліції повідомили, що також знайшли відео ввечері 29 грудня під час моніторингу інтернету. За даними правоохоронців, салюти запустили кілька людей в одному із дворів будинку на вулиці Тростянецькій. Правоохоронці отримали повідомлення про запуск салютів від місцевих жителів та відправили на місце патрульних.

Та до приїзду поліцейських порушники втекли. Зазначається, що наразі поліціянти проводять оперативні заходи для встановлення та затримання причетних.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. За цією статтею зловмисникам загрожує штраф, або арешт до шести місяців, або обмеження волі до п'яти років.

"Поліція Києва вкотре нагадує громадянам про заборону використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану", - додається.

Нагадаємо: 23 червня Київ заборонив продаж і запуск феєрверків, а також пересування містом на авто без глушника.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb