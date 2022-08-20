У Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет"
Станцію метро поблизу університету досі прикрашають погруддя Пушкіна, Горького, Ломоносова та Менделєєва
Про інцидент повідомив у своєму телеграм-каналі політичний експерт Андрій Смолій.
"В Києві на станції метро "Університет" облили червоною фарбою пам‘ятник рашисту пушкіну. Питання: що це лайно досі робить в Києві?
Коли знесуть цих окупантських бовванів?", – написав Андрій Смолій.
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На станції метро "Університет" розміщені вісім погрудь науковців та літераторів. Четверо українських: Тараса Шевченка, Івана Франка, Григорія Сковороди та Олександра Богомольця, та четверо росіян: Олександра Пушкіна, Максима Горького, Миколи Ломоносова та Дмитра Менделєєва.
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