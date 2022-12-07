У Києві, Одесі та Дніпрі запровадили екстрені відключення електроенергії
У Києві й області, а також у Дніпрі та Одесі сьогодні, 7 грудня, тривають екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють
Про це передає ДТЕК "Київські електромережі", "Київські регіональні електромережі", "Одеські електромережі" й "Дніпровські електромережі".
У цих регіонах повідомляється, що через чергову масовану атаку Росії на об’єкти критичної інфраструктури наразі застосовані екстрені відключення. Графіки стабілізаційних відключень поки не діють.
У ДТЕК закликають набратися терпіння і зберігати спокій та запевняють: "Ми повернемось до стабілізаційних графіків, щойно ситуація в енергосистемі стабілізується".
- 5 грудня у Yasno пояснили, що Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам.
- Також генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що відключення світла триватимуть в Україні щонайменше до кінця березня.
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