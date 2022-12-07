У Yasno повідомили, до коли триватимуть відключення світла

Про це Коваленко сказав в етері телемарафону

За словами гендиректора Yasno, найважча ситуація зі світлом – на Одещині та Київщині.

"Є обмеження щодо генерації у всій країні, тому енергетикам ще потрібен час. Йдеться про дні, а не про години чи тижні. Є багато питань, коли ми взагалі відмовимось від графіків і буде в нас 100% світло. До кінця березня – базовий сценарій, який буде для нас гарний, якщо ми проживемо зиму та початок весни в стабілізаційних графіках", – говорить генеральний директор YASNO Сергій Коваленко

5 грудня у Yasno пояснили, що Україна продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, а не продавати електроенергію партнерам.

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