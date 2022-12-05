Про це заявив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

"Енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи. І тут я хочу розвіяти зрадоньку, що Україна продає електроенергію. 10 жовтня влада заборонила комерційний експорт електроенергії. Ми не експортуємо електроенергію", – написав він.

За його словами, дехто може показати скриншоти з сайту ENTSO-E, на яких видно, що експорт є.

"Пояснюю. На сайті entsoe.eu є дашборд із вкладкою Scheduled Commercial Exchanges, тобто комерційні поставки. Там в України і на імпорт, і на експорт - нічого", - зауважує Коваленко.

Він зазначає, що є вкладка Cross-Border Physical Flow, де показується результат балансування систем. Україна отримує певні обсяги електроенергії від систем європейських країн і віддає ті ж самі обсяги у системи європейських країн, балансуючи їх.

За його словами, енергосистема України продовжує працювати синхронно з енергосистемою Європи, і саме через це внаслідок пошкодження українських енергомереж 23 листопада зникло світло в частині Молдови.

"Наприклад, учора Словаччина віддала в Україну з 12 до 1 години ночі 282 МВт. І віддала Румунії 201 МВт. Є ще Молдова, яка передає нам, а ми від неї - передаємо Угорщині. Як частина європейської енергосистеми. Тобто ніякого комерційного експорту, Україна не продає електроенергію", - додав гендиректор Yasno.

Починаючи з понеділка, 5 грудня 2022 року, чотири регіони України перейшли до звичних графіків відключення електроенергії. А саме: Київська, Дніпропетровська, Донецька й Одеська області.

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