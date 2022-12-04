Відзавтра Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина й Одещина повертаються до стабілізаційних відключень
Починаючи з понеділка, 5 грудня 2022 року, чотири регіони України перейдуть до звичних графіків відключення електроенергії
Про це ввечері у неділю, 4 січня, заявила компанія ДТЕК.
"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - зазначається у повідомленні на ТГ-каналі енергопостачальника.
Зміни стосуються лише Київської, Дніпропетровьскої, Донецької й Одеської областей України.
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Однак ситуація в енергосистемі, як наголошується, залишається складною. Можливі певні "відхилення" від постійних графіків.
"Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України", - закликають у ДТЕК.
Довідка
Від 10 жовтня 2022 року Росія цілеспрямовано б'є крилатими ракетами й дронами-самогубцями виробництва Ірану по об'єктам української електроенергетики.
Під ударом - системи як генерації, так і розподілу.
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Загалом було вже 5 таких атак. Найсильніщою з них, за своїми наслідками, була атака 23 листопада, після якої одночасно зупинилися усі чотири діючих українських АЕС. Без світла лишилася й сусідня Молдова.
Після кожної подібної атаки впроваджувалися довготривалі аварійні відключення для побутових та промислових споживачів.
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