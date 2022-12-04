Відзавтра Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина й Одещина повертаються до стабілізаційних відключень

Про це ввечері у неділю, 4 січня, заявила компанія ДТЕК.

"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень", - зазначається у повідомленні на ТГ-каналі енергопостачальника.

Зміни стосуються лише Київської, Дніпропетровьскої, Донецької й Одеської областей України.

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Однак ситуація в енергосистемі, як наголошується, залишається складною. Можливі певні "відхилення" від постійних графіків.

"Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України", - закликають у ДТЕК.



Довідка

Від 10 жовтня 2022 року Росія цілеспрямовано б'є крилатими ракетами й дронами-самогубцями виробництва Ірану по об'єктам української електроенергетики.



Під ударом - системи як генерації, так і розподілу.

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Загалом було вже 5 таких атак. Найсильніщою з них, за своїми наслідками, була атака 23 листопада, після якої одночасно зупинилися усі чотири діючих українських АЕС. Без світла лишилася й сусідня Молдова.

Після кожної подібної атаки впроваджувалися довготривалі аварійні відключення для побутових та промислових споживачів.

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