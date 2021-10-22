У Києві оголосили штормове попередження

Про це передає КМДА.

Як зазначається, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 22 жовтня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Так, очікується І рівень небезпеки, жовтий.

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