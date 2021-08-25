У Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва", 18 людей отримали ушкодження
У Києві потрапив у ДТП автобус сполученням "Кишинів-Москва", у підсумку постраждали 18 осіб
Про це повідомив "Київ Оперативний" у Telegram.
"На спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС водій автобуса Setrа сполученням "Кишинів-Москва", в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться у повідомленні.
За медичною допомогою звернулися 18 людей, із яких 8 - потрапили до лікарень.
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