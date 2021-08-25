У Києві перекинувся автобус "Кишинів-Москва", 18 людей отримали ушкодження

Про це повідомив "Київ Оперативний" у Telegram.



"На спуску з Олени Теліги (у бік Почайної) біля АЗС водій автобуса Setrа сполученням "Кишинів-Москва", в‘їхав у бордюр і перекинувся на бік", - йдеться у повідомленні.



За медичною допомогою звернулися 18 людей, із яких 8 - потрапили до лікарень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb