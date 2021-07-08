У Києві під час конфлікту в супермаркеті 23-річний киянин завдав удар ножем чоловіку

Про це повідомляє поліція Києва.

“На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення про те, що у магазині на проспекті Маршала Рокосовського невідомий поранив ножем відвідувача. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції”, - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці з’ясували, що між двома відвідувачами, які стояли у черзі до каси, виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав розкладний ніж та вдарив опонента у живіт. Свідки інциденту викликали швидку медичну допомогу.

Потерпілого медики госпіталізували у лікарню, а правопорушника поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 23-річний мешканець Києва, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Слідчий за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.





Нагадаємо, у Харкові сталася суперечка про територіальну приналежність окупованого Криму, у результаті постраждав чоловік - йому порізали руку.

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